"E' venuto giù tutto il ponte, c'è odore di gas, forse esplosione". Questo si sente dire nei primi video social che girano su Twitter sul crollo del ponte fra La Spezia e Massa Carrara. Il ponte è crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70. Il ponte si trova in località Albiano e collega la Sp70 con la Sp62. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con due squadre. Nel crollo, stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto coinvolto un furgone. Al momento non risultano feriti. L'infrastruttura crollata negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un'ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti. Ma, dopo un intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici Anas, era stato dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico.

La spezia crolla un ponte, il tempo e' ottimo, niente temporali o terremoti, eppure i ponti continuano a venire giu', guarda il video. pic.twitter.com/HtitWSbuGJ — Silvano Il Genovese (@SilvanoCristef) April 8, 2020