Wanda Nara, la foto con Icardi. Scollatura esagerata e una dedica alla loro storia d'amore

Wanda Nara e la quarantena. Wanda e Mauro Icardi. L'opinionista del Grande Fratello Vip 4 e agente del giocatore del Psg col quale è sposata, ha voluto fare una dedica social alla loro relazione.

Wanda Nara ha così postato una foto sul proprio account Instagram insieme all'attaccante, con una didascalia che inneggia alla loro storia d'amore. Wanda appare in grande forma stretta all'ex attaccante dell'Inter e mostra delle curve mozzafiato. In questo periodo Wanda pubblica video e foto che la ritraggono in momenti intimi, per la gioia dei suoi attenti (e numerosi) fan che ricambiano con like e commenti. Come in questo caso.