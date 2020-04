Pasqua 2020, come seguire i riti della Settimana santa in tv, radio e streaming: ecco gli eventi

La Pasqua ai tempi del Coronavirus. Sarà a "porte chiuse", senza assembramenti: in una parola i fedeli la seguiranno da casa. Una partecipazione attraverso la televisione, la radio e in streaming. La Settimana santa che ci porterà a domenica 12 aprile, è del tutto particolare. Facciamo ordine su come seguire gli eventi.

I media del Vaticano e della Conferenza Episcopale Italiana, seguiranno gli appuntamenti della settimana santa sul canale Youtube di Vatican News, che trasmette in tutto il mondo e in diverse lingue, così come in Tv e radio, su Tv2000 (canale 28, Sky canale 157, Tivùsat 18) e InBlu Radio.

Rai1, che manda in onda la trasmissione quotidiana della messa di Papa Francesco ogni mattina, seguirà i principali eventi della settimana, dopo la messa della domenica delle Palme, che ha registrato più di 7 milioni di telespettatori domenica 5 aprile.

Giovedì Santo, 9 aprile

Il Giovedì Santo è prevista la Messa nella Cena del Signore a partire dalle ore 18.

Venerdì Santo, 10 aprile

Alle 18 celebrazione della Passione del Signore, che avrà inizio alle 21 con la Via Crucis sul sagrato della Basilica di San Pietro (trasmessa su Rai1).

Sabato Santo, 11 aprile

A partire dalle ore 21 avrà inizio la Veglia pasquale (trasmessa in diretta su Rai1).

Pasqua di Resurrezione, domenica 12 aprile

Messa pasquale, a partire dalle 11, al termine della quale il Papa impartirà la benedizione Urbi et Orbi.