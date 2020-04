La carta identità elettronica consente di accedere ai servizi pubblica amministrazione e Inps. Ecco come fare

Accedere da casa ai servizi della Pubblica Amministrazione grazie alla carta d'identità elettronica, la Cie. E' sufficiente essere in possesso della 3.0 ed è possibile accedere anche ai servizi previdenziali dell'Inps, oppure a quelli sanitari e anagrafici delle Regioni e dei Comuni che già lo permettono. E' stato il Poligrafico Zecca dello Stato ad annunciare la novità con una nota in cui precisa che la nuova modalità di identificazione ai servizi attraverso la Cie è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno. Il comunicato spiega che l'utente può identificarsi con "Entra con Cie" senza più dover utilizzare un dispositivo di lettura contactless collegato al pc. Può quindi utilizzare il proprio smartphone e l'applicazione "Cie id". Il servizio è già disponibile per Android e lo sarà presto anche per i sistemi Ios (iPhone). Una scelta per facilitare ulteriormente il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e contribuire ad evitare assembramenti.