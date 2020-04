Scuola, via libera alle assunzioni: 4.500 nuovi insegnanti per sostituire quelli che sono andati in pensione

Il consiglio dei ministri, oltre che al decreto legge sull'anno scolastico, ha dato il via libera anche alle assunzioni nel mondo della scuola. Era stato il ministero dell'istruzione a chiedere i nuovi insegnanti per recuperare almeno una parte dei posti che erano stati liberati nell'estate 2019 a causa dei pensionamenti per quota 100. Viene attuata una norma inserita nel decreto scuola che era stato approvato in autunno e voluto dalla ministra Lucia Azzolina. Sono 4.500 i posti che verranno occupati dai nuovi insegnanti, vincitori di concorso oppure già presenti nelle graduatorie fino ad esaurimento, che non avevano potuto occupare i posti a settembre perché gli stessi non erano stati messi a disposizione.