Scuola, ministro Azzolina a Che tempo che fa: Virus in autunno? Difficile il distanziamento sociale in classe

Scuola, in caso di una nuova ondata di Coronavirus in autunno "sarebbe difficile mantenere il distanziamento sociale nelle classi". A dirlo è stato il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il ministro, riferendosi al problema delle cosiddette "classi-pollaio", ha anticipato che è allo studio un piano del ministero per attuare le norme di prevenzione che si dovessero ritenere necessarie in vista della ripresa dell'anno scolastico a settembre, evidenziando tuttavia oggetti problemi relativi all'edilizia scolastica del nostro Paese.



