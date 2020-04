Nicola Zingaretti a Che tempo che fa: "Ho vinto il Coronavirus ma ho avuto paura"

Nicola Zingaretti è stato ospite di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 2. Dopo la guarigione da Coronavirus del 30 marzo, da cui era stato colpito (leggi qui), il segretario Pd e presidente della Regione Lazio ha parlato del Covid-19 e dei giorni in isolamento. "Ho avuto paura", ha ammesso. "In modo particolare 5-6 giorni sono stati duri: senza gusto e olfatto, respirazione difficile, anche se ho avuto la fortuna di non aver mai bisogno di bombole di ossigeno. I miei anticorpi hanno reagito e non ho avuto i sintomi più gravi ma ora, dopo averlo provato, ho l'ossessione di ripetere a tutti di rispettare le regole e mantenere il distanziamento sociale".