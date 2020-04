Oroscopo del Corriere di lunedì 6 aprile 2020: Cancro, Scorpione, Pesci

L'oroscopo del Corriere di lunedì 6 aprile 2020 dei segni Cancro, Scorpione e Pesci

CANCRO

La resilienza ti aiuterà a superare i momenti difficili di questa giornata e in generale di un periodo sicuramente non eccezionale. Sii paziente.



SCORPIONE

Ti senti sotto pressione e gravato di responsabilità forse per te troppo pesanti in questi momento. A volte hai la sensazione di essere lasciato solo.

PESCI

Giornata liberatoria e piacevolmente sorprendente: avrai modo di esprimerti come vuoi, più in sintonia con il tuo vero io. Approfittane per dare emozioni.

L'oroscopo del 6 aprile: Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo del 6 aprile: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo del 6 aprile: Bilancia, Gemelli, Acquario