Oroscopo del Corriere di lunedì 6 aprile 2020: Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo del Corriere di lunedì 6 aprile 2020 segni Ariete, Leone, Sagittario

ARIETE

L'influsso di Marte ti regala energia, spirito di iniziativa, fiducia in te stesso e coraggio così riuscirai di sicuro a impressionare anche i tuoi capi.

LEONE

Egoismo e voglia di emergere rischiano di compromettere i rapporti con gli altri. Se gli altri ti ostacolano sempre, scegli le battaglie da combattere.

SAGITTARIO

Hai voglia di soddisfare i tuoi piaceri piuttosto che di lavorare o impegnarti in faccende domestiche che in questo momento non ti interessano.

L'oroscopo del 6 aprile: Cancro, Scorpione, Pesci

L'oroscopo del 6 aprile: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo del 6 aprile: Bilancia, Gemelli, Acquario