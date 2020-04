Coronavirus, Brusaferro: "Ora ci aspettiamo che cali il numero dei morti e dei ricoveri"

Coronavirus, iniziano a vedersi ulteriori spiragli di un contenimento dell'epidemia da Covid-19 in Italia dopo l'ultimo bollettino del 5 aprile (leggi qui i dati). "I morti sono indicatori di contagi avvenuti 10-12 giorni fa o anche più. Il numero di nuovi casi è in calo e ci aspettiamo che i ricoveri e i decessi vadano in decrescita. Il numero è coerente con il dato di decrescita dei nuovi casi. L'atteso è che nei prossimi giorni vedremo questo trend continuare", ha commentato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa a Roma. "Le misure adottate sono efficaci ma è importante rispettarle perché sono queste misure che ci aiutano", ha concluso.