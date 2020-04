Domenica delle palme, la Cei: "Il ramo d'ulivo può essere benedetto anche in casa". Ecco come fare

Domenica delle Palme, la benedizione del ramo di ulivo si può fare anche in casa. Nel caso fosse difficile da reperire, si può benedire anche una pianta purché "verde". Lo prevede un sussidio ad hoc diffuso dalla Conferenza Episcopale Italiana per la domenica delle Palme che ricorre oggi. Il sussidio Cei prevede che, uniti in uno spazio della casa con l’immagine di Cristo crocifisso, si proceda ad accendere una lampada prima della proclamazione del Vangelo. "Si porta un vaso con alcuni ramo di ulivo, di palma o di altra pianta verde da collocare sul tavolo dopo l’introduzione alla preghiera". Quindi, si recitano le preci a "Dio onnipotente ed eterno attraverso un ramo di ulivo hai annunciato a Noè e si suoi figli la tua misericordia... Re di pace, umile e mite...". Oltreoceano l'arcivescovo di New York Timothy Dolan è stato lungimirante e, pensando alla difficoltà del momento con le attività chiuse, ha disegnato sul sito dell'arcidiocesi una palma. I fedeli la possono scaricare direttamente dal web: una palma virtuale in attesa di quella vera e benedetta quando l’emergenza Coronavirus sarà finita.



Leggi anche: I riti della Settimana santa con il Papa su Tv2000