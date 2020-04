I Fatti Vostri, anticipazioni e ospiti del 6 aprile: con Magalli ci sono Oliviero Toscani e Max Giusti

I Fatto Vostri torna lunedì 6 aprile su Rai 2, a partire dalle ore 11. Ecco anticipazioni e ospiti del programma condotto da Giancarlo Magalli. L’Italia della solidarietà sarà protagonista con interviste a suor Angel Bipendu, medico di origini congolesi che presta servizio come volontaria delle truppe speciali nella bergamasca. E i fautori dell’iniziativa "Panaro (paniere) della solidarietà": Pino e Angela, una coppia di Napoli che cucinano per coloro che hanno bisogno. I passanti che vogliono contribuire depositano nel paniere tutto quello che può servire per preparare un piatto caldo. Il motto è: "chi può metta, chi non può prenda". Nel corso della puntata interverranno anche Oliviero Toscani, che parlerà del suo progetto fotografico volto ad immortalare l’Italia ai tempi del Coronavirus, e Max Giusti, comico e attore tra i protagonisti di Pechino Express su Rai 2, che racconterà come sta trascorrendo le giornate a casa.