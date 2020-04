L'oroscopo del Corriere di domenica 5 aprile 2020: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone, Sagittario: l'oroscopo di domenica 5 aprile 2020

ARIETE

Spesso non c'è reciprocità nei vostri rapporti, per cui è tempo che le cose cambino. Non dovete essere sempre e soltanto voi a dare tutto per gli altri.

LEONE

In famiglia ci sono tensioni che in questo momento non avete la fermezza di ricomporre. Prendetevi del tempo per riflettere.

SAGITTARIO

Periodo di scombussolamento: avete da poco iniziato un'esperienza nuova sul lavoro o nella vita privata e avete bisogno di abituarvi.

