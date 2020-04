Coronavirus, in Lombardia crescono ancora contagi e morti, secondo quanto riporta il consueto bollettino dell'assessore regionale al welfare, Giulio Gallera. "I dati sono in linea con quelli di ieri. Ci sono 49.118 positivi, 1.598 in più rispetto a ieri. Abbiamo un numero di positivi come crescita uguale". La crescita dei casi di ieri è stata di 1.455 sul giorno precedente. "Quelli di oggi sono dati buoni, ma non ci possono ancora portare a ritenere ce davanti a noi ci sia solo una discesa rapida. Siamo comunque in linea", ha detto. "I ricoveri in ospedale sono 12.002, 200 più di ieri, quando erano invece saliti di 40. A questi si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1.326, 55 in meno nelle ultime 24 ore (ieri +30)". "Il numero dei dimessi e dei decessi è quindi superiore dei nuovi accessi", ha spiegato Gallera. "I dimessi sono diventati 13.242, 222 più di ieri (+791), mentre i decessi sono arrivati a quota 8.656, 345 più di ieri (+351). I tamponi effettuati da ieri sono stati 6.826".



