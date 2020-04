Coronavirus in Lombardia, lunedì 6 aprile primi pazienti al nuovo ospedale di Milano Fiera

Coronavirus, lunedì 6 aprile 2020 aprirà il nuovo ospedale di Milano Fiera. I primi 24 pazienti saranno ospitati nella struttura costruita a tempo di record (guarda qui il video con le immagini dell'ospedale e della presentazione), composta da 8 padiglioni, che dispone di 208 posti letto. Per ogni posto letto è prevista la presenza di un medico e due infermieri. Non verranno aperti subito tutti i 208 posti letto disponibili perché la richiesta di ricoveri in terapia intensiva in Lombardia sta calando e quindi si preferisce non ingolfare la struttura per avere un polo sanitario dove dirottare eventuali nuovi pazienti.