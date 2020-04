Linea Verde di domenica 5 aprile, alle 12.50 su Rai 1, sarà incentrata sulla filiera alimentare in tempi di crisi. L'emergenza Coronavirus sta cambiando la vita e le abitudini degli italiani. In questo scenario, però, c’è un comparto, quello dell'agricoltura, che va avanti pur tra mille difficoltà, per continuare a rifornire le industrie e i negozi di alimentari, non lasciare la popolazione in difficoltà, insomma per consentire agli italiani di resistere. Il programma racconterà la filiera agricola al tempo dell'emergenza, i passaggi, dal produttore, ai mercati generali fino al piccolo commercio che si è dovuto reinventare con le consegne a casa per non soccombere. Ecco il video pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del programma con alcune anticipazioni.