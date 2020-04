Georgina Rodriguez, il video del taglio dei capelli a Cristiano Ronaldo: quarantena da parrucchiera

SOCIAL

Maria Sharapova scatenata, dà il numero di telefono ai fan e dice: "Fatevi avanti, scrivetemi" VIDEO

Maria Sharapova si è ormai ritirata dal tennis, ma continua a far parlare di sé. La bellissima russa, ex campionessa a Wimbledon, si è concessa ai fan durante una diretta sui social, regalando il suo numero di cellulare e rivelandosi così in cerca di contatti: "Fatevi avanti e scrivetemi". Decisamente un gesto insolito per una tennista che in carriera ha sempre dato la sensazione di controllare ...