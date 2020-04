Nuovo appuntamento con Non è l'Arena domenica 5 aprile 2020, alle 20.30 su La7. Ecco anticipazioni e ospiti del programma di Massimo Giletti. Si parlerà del dato dei morti per il Coronavirus. Immagini, storie, collegamenti, testimonianze, commentate in diretta con Fabrizio Pregliasco, Luca Telese, Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Giulio Gallera, Gessica Costanza, Luca Degani, David Parenzo, Beppe Ghisolfi, Gianluigi Paragone e Hoara Borselli.

Per un’ulteriore riflessione sui futuri scenari di politica interna e internazionale conseguenti all’emergenza Coronavirus, protagonista del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Infine prosegue il viaggio nella sanità del Sud al tempo del Covid-19: le telecamere di Non è l’Arena torneranno in Puglia e Calabria per raccontarvi come in piena emergenza esistono strutture sanitarie nuove ma inutilizzate e si rischiano problemi di approvvigionamento di materiali e apparecchiature medicali vista la diffusione del contagio. Se ne parlerà con Pietrangelo Buttafuoco, Nunzia De Girolamo, Domenico Iannacone e Nuccio Azzarà.



