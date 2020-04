Scienza, il Wwf: "Legame tra cambiamenti climatici e malattie trasmissibili". I tre danni fatti dall'uomo

Uno studio del Wwf spiega come "i cambiamenti climatici possono favorire la diffusione di patogeni e l'insorgere di nuove epidemie, influendo fortemente il funzionamento degli ecosistemi e delle specie che veicolano infezioni e altre malattie trasmissibili". "Contrastare il cambiamento climatico, favorendo al contempo la conservazione degli ecosistemi integri e restaurando quelli deteriorati dall'uomo, costituisce un approccio lungimirante per tutelare la salute e il benessere delle comunità umane e per prevenire future pandemie". E' questo uno dei passaggi più rilevanti del report "Malattie trasmissibili e cambiamento climatico - Come la crisi climatica incide su zoonosi e salute umana". Numerose ricerche indicano infatti che molte zoonosi (le malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, anche tramite vettori quali zecche e zanzare), sono fortemente influenzati dal cambiamento climatico indotto dall'uomo, attraverso tre meccanismi principali: espansione degli areali delle specie serbatoio o vettori, come nel caso di Morbo di Lyme e West Nile Virus; alterazioni nelle temperature e nel regime delle precipitazioni, che favoriscono ad esempio malaria e Chikungunya; rilascio di patogeni in aree precedentemente ghiacciate, come nel caso dell’antrace.



Leggi anche: Lo studio degli Usa: "Virus viaggia anche nell'aria fino a 1,8 metri"