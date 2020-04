Picchia la moglie, la minaccia di morte e le estorce 50 euro per comprare la droga. È successo nella periferia est di Roma, a Torre Angela, dove gli agenti di polizia hanno tratto in arresto un 43enne italiano dopo la telefonata della moglie. Quando gli agenti sono arrivati a casa della vittima, non hanno trovato il marito, allontanatosi in auto. Come raccontato dalla donna, il 43enne sotto effetto di cocaina, dopo averla condotta in camera da letto l’ha prima minacciata di morte e poi l’ha percossa facendosi consegnare 50 euro per comprare una dose. All’interno della camera da letto, completamente a soqquadro, è stata trovata una carabina ad aria compressa con un pallino, ritirata cautelarmente insieme ad alcune munizioni e a un fucile Beretta. Una volta rientrato in casa, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce, detenzione abusiva di armi, nonché sanzionato per aver violato le misure per il contenimento del contagio da Covid-19.



