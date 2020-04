Coronavirus, farmaco antiparassitario Ivermectin uccide il Covid-19 in 48 ore: la ricerca australiana

Coronavirus, prosegue la ricerca per trovare un antidoto contro il Covid-19. In Australia è iniziata la sperimentazione sul farmaco anti parassitario Ivermectin che sembrerebbe in grado di uccidere il virus in 48 ore. Fino ad oggi l'Invermectina è utilizzata per malattie come zika e dengue ma potrebbe avere effetti importanti anche contro il Coronavirus. Gli studi sulle colture cellulari sono condotti dal Biomedicine Discovery Institute presso la Monash University (Melbourne) in collaborazione con il Doherty Institute e le prime risultanze mostrano una sorprendente capacità di ridurre la capacità virale del Covid-19 già nelle prime 24 ore.



