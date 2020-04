L'oroscopo di Paolo Fax del weekend 4-5 aprile 2020: segni zodiacali Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox del weekend di sabato 4 e domenica 5 aprile 2020 (leggi qui le previsioni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro e Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione).



Sagittario

Sabato 4: Se devi dire delle cose, anche pungenti, meglio parlare oggi che domani, perchè ci sono situazioni che vanno chiarite quanto prima. L'amore da aprile conoscerà una fase di profonda revisione.

Domenica 5: A breve dovrai fare due conti, sia per quanto riguarda le tasche che per le relazioni interpersonali, che nei prossimi tre mesi saranno messe in discussione. Chi ha avuto la possibilità di stare più accanto a una persona, ora ne conosce pregi ma anche difetti.



Capricorno

Sabato 4: In questo weekend dovrai reagire a qualche provocazione, però trovo questo segno molto più forte rispetto agli inizi della settimana. E quindi possiamo dire che il peggio è passato.

Domenica 5: Guardi sempre più le questioni di carattere pratico non perchè tu non sia capace di amare ma perchè ritieni che se un amore non abbia buone basi, se le spalle non sono coperte, si rischia di sbandare. Domenica di recupero!



Acquario

Sabato 4: In questo weekend sei davvero frastornato, è tempo di cambiare tutto. E' come se si dovesse ripartire da zero e questo lo sanno soprattutto quelli che hanno un'attività da tempo che ora va cambiata. Lo dicevo già a gennaio, quindi prima dei recenti avvenimenti che hanno portato molta confusione a tutti: bisogna stare attenti solo all'aspetto economico.

Domenica 5: Oggi sei molto stanco. Probabilmente molti avranno la sensazione di voler scappare, di volare via. Ma gli spostamenti sono bloccati quindi devi mitigare questo desiderio di vivere emozioni con quello che stiamo vivendo. Bisogna venire a patti con la realtà.



Pesci

Sabato 4: Bisogna stare attenti alle relazioni interpersonali perché le coppie che non hanno parlato tanto tempo perchè distratte dal lavoro, ora si ritrovano assieme e possono vivere qualche conflitto in più. Chi ha due storie dovrà fare una scelta!

Domenica 5: Che tu sia un po' confuso in amore è sotto gli occhi di tutti: chi ha due o tre storie in ballo o chi ha puntato su una persona sbagliata, da aprile deve dire stop. Attenzione a voci di corridoio e pettegolezzi che possono infastidire ancor di più. Stanchezza in agguato: oggi si consiglia di osservare più che agire.