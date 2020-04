L'oroscopo di Paolo Fax del weekend 4-5 aprile 2020 per i segni zodiacali Leone, Bilancia, Vergine e Scorpione

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox del weekend di sabato 4 e domenica 5 aprile 2020 (leggi qui Ariete, Toro, Gemelli e Cancro).



Leone

Sabato 4: Hai grande vigoria e ardimento grazie alla Luca! Questo è il segno dei coraggiosi, dei grandi amanti: e così grazie a Venere favorevole si può davvero dare di più nelle relazioni e nei sentimenti.

Domenica 5: Hai bisogno di tranquillità e relax, perchè questa sia una domenica serena. Saturno è in opposizione e questo crea disagi: qualsiasi decisione è sempre criticata da tutti, e questo alla fine ti pesa molto.



Vergine

Sabato 4: Devi stare attento nei rapporti interpersonali e familiari. Non dico che aprile e maggio saranno mesi difficili in amore, ma tutte le relazioni saranno prive di smalto. Forse anche a livello lavorativo e di contatti, ci sarà qualcosa da rivedere: però resti sempre protagonista assoluto!

Domenica 5: In amore devi stare attento. Qui non si mettono in discussione i rapporti consolidati, però potresti aver perso un riferimento. O ancora, nelle prossime settimane potresti avere talmente tanto la testa tra le nuvole da dimenticare quanto sia importante amare.



Bilancia

Sabato 4: Con Venere favorevole fino agli inizi di agosto si può fare una grande scelta anche in amore. Qui dipende da dove si parte: quelli che hanno una bella storia la perfezionano, gli altri possono iniziare a guardare lontano. E' tempo di emozioni!

Domenica 5: Stai cercando di recuperare emozioni positive: ora stai dando una dimensione alla tua esistenza molto più spirituale che razionale. Ecco perchè ti interessa di più l'amore della conoscenza. Bel periodo per leggere e informarsi.



Scorpione

Sabato 4: Hai bisogno di relax perchè la giornata di venerdì è stata pesante. Ma anche oggi c'è questo stato di tensione e nervosismo che bisogna controllare. Un consiglio: evita stress inutili.

Domenica 5: Finalmente non hai più Venere opposta e puoi liberarti di un peso e soprattutto sentirti meglio. Questo momento potrebbe essere un po' difficile per questioni pratiche ed economiche, ma dal punto di vista relazionale, da aprile si parte per una nuova avventura.