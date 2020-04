L'oroscopo di Paolo Fox del weekend del 4-5 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 4 e 5 aprile 2020 per i primi quattro segni zodiacali.



Ariete

Sabato 4: Buon weekend! Posso dire che oggi la Luna è favorevole: se tra martedì e mercoledì ci sono state discussioni e problemi, queste 48 ore aiutano a superare le difficoltà. Tra l'altro Venere è nuovamente attiva: dopo un periodo di fermo, si muove qualcosa!

Domenica 5: Hai bisogno di un po' di grinta per andare avanti: il Sole rappresenta proprio questa forza: l'arrivo della primavera permette di superare qualche ostacolo e qualche reticenza legata al passato.



Toro

Sabato 4: Oggi sei molto nervoso: potresti anche dover litigare o mandare a quel paese qualcuno! Sei una persona tranquilla e serena, però quando ti toccano sul vivo e sugli interessi puoi anche reagire male! Prudenza in amore.

Domenica 5: Ritroverai quella forza che nelle ultime 48 ore è mancata. Anzi posso dire che questo è un periodo molto importante proprio per ristabilire un buon contatto con gli altri e magari anche innamorarsi.



Gemelli

Sabato 4: Molti di voi stanno per vivere un aprile interessante, direi anche eccellente, poichè Venere entra nel segno e ci resta fino agli inizi di agosto. In un quadro generale pesante per tutti, voi sapete come svoltare.

Domenica 5: Ti trovi in una situazione di confusione totale: questo non vuol dire che le cose non funzionano, ma attenzione a puntare bene le proprie emozioni, perchè sia in amore che in casa potrebbero esserci delle difficoltà o magari solo un forte stress.



Cancro

Sabato 4: Devi approfittare di queste settimane in cui Saturno non è più opposto: puoi riprenderti i tuoi spazi, tornare ai progetti che hai in mente e d essere protagonista tanto da dettare le regole per il futuro.

Domenica 5: Tutti sappiamo che stai cercando di ritrovare tranquillità. Il fatto che Saturno non si più opposto consente di tornare ad essere protagonisti e, nelle prossime settimane, potrai cercare di avvantaggiarti in certe situazioni.