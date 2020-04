L'oroscopo del Corriere di sabato 4 aprile 2020: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro, Scorpione e Pesci: l'oroscopo di sabato 4 aprile 2020

CANCRO

È normale voler avere delle certezze, tanto in amore quanto sul lavoro. Non lasciate che altre persone vi tengano legate al loro umore del momento.



SCORPIONE

Se dentro di voi sentite che si è rovinato qualcosa nel rapporto col partner, fare finta che questi dubbi non ci siano non aiuterà: fate chiarezza.

PESCI

Cercate sempre di aiutare i vostri amici in difficoltà. Anche se avete tanto da dire, a volte è però meglio farli riflettere tranquillamente da soli.

