L'oroscopo del Corriere di sabato 4 aprile 2020: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli, Bilancia e Acquario: l'oroscopo di sabato 4 aprile 2020

GEMELLI

Piccoli gesti, ma autentici, sono spesso meglio di mosse eclatanti che potrebbero mettere in imbarazzo la persona da conquistare.

BILANCIA

La giornata inizierà in modo piuttosto spento e monotono, ma non è detto che una notizia inaspettata non le dia una svolta piacevole.

ACQUARIO

Vi aspetta una giornata pesante e piena di cose da fare, ma non dovete farvi prendere dall'ansia di non riuscirci. Credete di più in voi stessi!

L'oroscopo del 4 aprile: Cancro, Scorpione, Pesci

L'oroscopo del 4 aprile: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo del 4 aprile: Ariete, Leone, Sagittario