Coronavirus, via libera ai tamponi rapidi: il ministro Speranza firma la circolare che autorizza i test veloci

Coronavirus, via libera ai tamponi rapidi: il ministro della salute, Roberto Speranza, ha firmato la circolare che autorizza i tamponi molecolari Rna veloci individuando criteri di priorità per le categorie più esposte tra cui operatori sanitari, pazienti fragili e ospiti di Rsa. Individuati, inoltre, criteri di priorità uniformi per tutte le regioni per evitare applicazioni disomogenee sul territorio nazionale. Questi test molecolari veloci sono basati sulla rilevazione dei geni virali nelle secrezioni respiratorie, consentendo così di ottenere risultati in tempi brevi.



