Che tempo che fa torna domenica 5 aprile 2020 in prima serata su Rai 2 preceduto, come sempre, da Che tempo che farà, in onda dalle 19.40. Ecco anticipazioni e ospiti del programma condotto da Fabio Fazio. Si parlerà, come sempre, di Coronavirus con la presenza del virologo Roberto Burioni, uno degli scienziati più seguiti e amati dal grande pubblico in queste settimane. Grande ospite della puntata il Presidente del Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, che lo scorso 30 marzo ha annunciato di essere guarito dal Coronavirus. Non mancheranno altri ospiti e collegamenti, come quello ormai abituale con l'abitazione di Luciana Littizzetto.



