Coronavirus, Rezza: "Già a gennaio sono arrivate in Italia persone infette"

Emergenza sanitaria

Coronavirus, guardate come il virus passa da una persona all'altra. Come possiamo evitarlo Video

Il virus passa da una persona all'altra. Come avviene la trasmissione del Covid-19 ci viene mostrato in maniera semplice in questo video che è stato girato in un ospedale di Genova. Per approfondire leggi anche: Oms: morti più che raddoppiati in una settimana Vediamo in maniera pratica come si trasmette il Coronavirus. Il video realizzato da medici e infermieri di un ospedale di Genova per ...