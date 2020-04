Coronavirus, un dipendente di un supermercato di Cruillas, quartiere di Palermo, si sfoga con i clienti in fila fuori dal supermercato in cui lavora. "Non venite ogni giorno a fare la spesa", ammonisce, invitando anche le persone a mantenere le distanze di sicurezza. Il video è stato ripreso e messo in rete (clicca qui per vederlo).

"Siete pregati di venire almeno una volta ogni settimana o al limite una volta ogni tre giorni. Non è possibile che venite ogni giorno o due volte al giorno. Ho scontrini di gente che fa la spesa di 6 euro. Questa la chiamate spesa? Non è possibile", si sfoga con rabbia all'indirizzo di chi utilizza la spesa come occasione per uscire di casa.