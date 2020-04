Coronavirus, tutti in casa anche il 1 maggio. Parola di Angelo Borrelli, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io, la trasmissione di Rai Radio 1. Alla domanda sulla necessità di passare in casa - dopo Pasqua e Pasquetta - anche il 1 maggio, il capo della protezione civile ha risposto: "Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane". Borrelli ha invitato quindi a non abbassare la guardia di fronte al virus, malgrado i segnali positivi che iniziano a intravedersi (leggi qui gli ultimi dati).



