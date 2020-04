Pornhub scrive all'Inps: "Vi offriamo aiuto per il vostro sito. Contattateci"

Il caos dopo che il collasso del sito Inps smuove anche Pornhub. E' andato in tilt nella giornata di ieri, forse per troppi accessi o come sostengono il premier Giuseppe Conte e il presidente dell'Istituto previdenziale Pasquale Tridico, "per continui e violenti attacchi hacker", fatto sta che Pornhub ha scritto, in un post pubblicato sul suo account Twitter: "Vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server, Contattateci".

Il sito per adulti è molto attivo in questo periodo di emergenza Coronavirus. Qualche settimana fa aveva deciso di concedere l'accesso gratuito al proprio servizio Premium a pagamento per gli italiani. Ora si offre per aiutare l'Inps a gestire l'aumento di accessi al sito senza che ci siano problemi e disservizi.