L'oroscopo del Corriere di venerdì 3 aprile 2020: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro, Scorpione e Pesci: l'oroscopo del Corriere di oggi 3 aprile 2020.

CANCRO

Siete abili a rigirare la frittata, ma ormai quando le uova sono rotte non si può far più nulla. È meglio cambiare finché siete ancora in tempo.

SCORPIONE

I vostri amici vogliono fare festa in videochiamata e voi non vi tirate certo indietro. Sarete i re e le regine attirando le attenzioni di tutti.

PESCI

Non è il momento di mettere la testa a posto. Lasciatevi trascinare dall'istinto, per andare alla scoperta di ciò che vi riserva il futuro.

