Cristina Chiabotto si scatena: il ballo in casa diventa sexy. La gonnellina si alza un po' troppo Video

In tempo di quarantena ci si chiude in casa ma è anche una occasione per tenersi allenati, sapersi allenati e divertirsi. Come Cristina Chiabotto che regala il suo momento di ballo privato ai suoi numerosi follower. Cristina ha postato sul suo account Instagram una danza di alta scuola. Eccola mentre si lascia andare in una bachata super sexy durante la sua quarantena in casa. La gonnellina si alza spesso e piovono commenti su ciò che ha sotto. In alcune giravolte Cristina Chiabotto tenta di tenere giù le balze.

Visualizza questo post su Instagram Bachata ♥️ Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 30 Mar 2020 alle ore 10:22 PDT