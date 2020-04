WhatsApp e Instagram down, segnalati problemi per molti utenti. Difficoltà per foto e video

WhatsApp e Instagram down. Da ieri sera, primo aprile, intorno alle 23, le prime segnalazioni. Soprattutto WhatsApp, la app di chat ,presenta diversi problemi per quanto riguarda la ricezione e l'invio di foto e video. Per Instagram è stata segnalata l'impossibilità di visualizzare le stories.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, WhatsApp a rischio

Il malfunzionamento - come anticipato - è iniziato poco dopo le 23: sul sito DownDetector, che monitora il funzionamento ed eventuali down nelle applicazioni e nella rete fissa e mobile, nel giro di pochi minuti sono arrivate oltre 10mila segnalazioni per entrambe le app.

Malfunzionamenti - ma minori segnalazioni - per Facebook.