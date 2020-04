L'oroscopo del Corriere di giovedì 2 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno: l'oroscopo di giovedì 2 aprile 2020

TORO

Una mail o una telefonata riguardante una somma di denaro che state aspettando forse tarda ad arrivare tenendovi sulle spine.

VERGINE

Le comunicazioni importanti che ti aspetti non arriveranno in tempo. Non siate ansiosi e impazienti di concludere gli affari in questione.

CAPRICORNO

Qualunque lavoro tu faccia oggi, potrebbe andare più lentamente del solito, perché sei incline alla distrazione. Forse sei solo un po’ preoccupato.

