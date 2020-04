Gb, royal baby in arrivo? Eugenia di York incita, i bookmaker non scommettono più. Soddisfazione per la Regina

I bookmaker in Gran Bretagna non scommettono più e in molti pensano che arrivi presto l'annuncio ufficiale. Proprio in questo aprile che è cominciato oggi. Eugenia di York, figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea sarebbe incinta. La scena per ora la sta prendendo la sorella Beatrice che a fine maggio deve sposarsi ma non si sa ancora se le nozze verranno posticipate. Eugenia ha un certo ascendente fra i sudditi di sua maestà britannica. E' vista come la sostituta perfetta di Meghan Markle, la Sussex che con Harry ha lasciato la Royal family.

Sposata con Jack Brooksbank dall’ottobre 2018, la principessa, che ha da poco festeggiato i 30 anni, ha un ottimo rapporto con il padre Andrea e con la sorella Beatrice. La notizia di un royal baby in arrivo porterebbe un po’ di gioia nella famiglia reale tempestata da notizie preoccupanti.

Fra gli indizi social, i tabloid inglesi un post pubblicato in occasione della festa della mamma. La principessa di York ha scelto una foto dall’archivio di famiglia in cui appare tra le braccia di mamma Sarah Ferguson e papà Andrea che sta al loro fianco.

Sarah Ferguson ha detto poi più volte di voler diventare nonna presto.