Pesce d'aprile, i sette scherzi entrati nella storia: dagli spaghetti sugli alberi alla Coca Cola al carbone

Oggi è il giorno del pesce d'aprile. Solitamente la giornata è caratterizzata da scherzi a raffica. E' facile immaginare però - ed è giusto che sia così - che il difficile momento che sta vivendo il mondo a causa del Coronavirus, renda questo primo aprile un giorno come gli altri o quantomeno più avaro di scherzi e divertimento. Ma quali sono state le più clamorose beffe del dopoguerra? Nel 2019 è stato Liberi Tutti - Corriere della Sera a mettere insieme sette scherzi epici in un video. Li riassumiamo di seguito.

1957 Spaghetti Harvest La Bbc manda in onda un documentario in cui mostra gli spaghetti come se fossero frutti da cogliere da un albero. Molti inglesi, ancora poco esperti di pasta, finirono per credere che bastasse piantare spaghetti per farne crescere altri.

1998 Wopper per mancini Burger King annuncia un nuovo panino solo per mancini, con gli ingredienti ruotati di 180 gradi per far inclinare il panino nel verso giusto. Il giorno dopo delusione per i tanti mancini che si presentarono nei punti vendita.

2008 Pinguini volanti La Bbc lancia il trailer di un suo documentario. Miracolo: i pinguini hanno iniziato a volare. Immagini spettacolari con centinaia di pinguini che volano. Spettacolari sì ma false.

2009 Youtube sottosopra La piattaforma pubblica tutti i suoi video al contrario, sostenendo che i monitor moderni offrono immagini migliori se vengono capovolti. Incredibilmente c'è chi ci crede e rovescia il pc.

2014 Selfie illegali Un noto sito inglese pubblica la notizia che i selfie saranno banditi in tutto il territorio inglese. Ovviamente tutto falso.

2017 Nanodrop Paris Hilton insieme ad un gruppo di pseudo scienziati presenta la Nanodrop, acqua miracolosa: ne basta una goccia per dissetarsi e quindi eliminare tutte le bottiglie di plastica del mondo.

2018 Coca Cola per influencer L'azienda presenta tre nuovi gusti: avocado, pasta madre e carbone, dedicati ai millenials. Ovviamente anche in questo caso tutto falso.

