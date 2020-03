L'oroscopo del Corriere del primo aprile 2020: segni Cancro, Scorpione e Pesci

Vigili fuoco impegnati in trasporto e installazione container per triage nell’ospedale di Crotone

(Agenzia Vista) Crotone, 31 marzo 2020 Vigili fuoco impegnati in trasporto e installazione container per triage nell’ospedale di Crotone Al fianco del personale sanitario per l’emergenza COVID19: vigili del fuoco impegnati nel trasporto e installazione nell’ospedale a Crotone di container per le operazioni di triage / fonte Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev