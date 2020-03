Pesce d'aprile, è il giorno degli scherzi: quando è nata la tradizione? Tutte le ipotesi storiche

Primo di aprile, pesce d'aprile. Mai come quest'anno si arriva al giorno dedicato al pesce in condizioni particolari: tutto il mondo alle prese con il Coronavirus che sta seminando morti e disperazione, sta piegando le economie e cambiando la vita di tutti. E' ovvio che non ci sia grande voglia di scherzare, ma sicuramente ci sarà chi terrà viva la consuetudine. Ma a quando risale la tradizione? Chi e perché ha iniziato a fare scherzi nel primo giorno del mese di aprile. Le origini non sono note con certezza e le teorie sono le più disparate. A partire quella secondo cui tutto nacque ad Aquileia, quando il beato Bertrando di San Genesio avrebbe salvato un papa che stava soffocando per una spina. Per gratitudine il pontefice avrebbe decretato che quel giorno, il primo aprile, non si mangiasse pesce ad Aquileia. Ma è solo una teoria come quella secondo cui tutto sarebbe nato in occasione delle prime battute di pesca di primavera, quando i pescatori venivano presi in giro perché tornavano a casa a mani vuote. Altri sostengono che la tradizione sia nata nella Francia del XVI secolo prima dell'adozione del Calendario Gregoriano, altri ancora nell'età classica, ai tempi della festa di pagana dei Veneralia.

