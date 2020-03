Mail truffa sui rimborsi del Fisco. L'Agenzia delle Entrate: occhio, servono a ottenere informazioni riservate

Occhio alle mail truffa: l'avvertimento arriva dall'Agenzia delle Entrate che negli ultimi giorni ha ricevuto diverse segnalazioni relative a email che avvisano di rimborsi del Fisco inesistenti con l’obiettivo di raccogliere informazioni riservate.

Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso fiscale del 2019” e provengono da indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate.

La truffa informatica è stata segnalata alla Polizia postale che raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone. Le notifiche sui rimborsi, ricorda l'Agenzia delle Entrate, non avvengono mai attraverso mail.