Coronavirus, Fontana: "Nuovo ospedale in Fiera a Milano punto di riferimento per intero Paese"

(Agenzia Vista) Milano, 31 marzo 2020 Coronavirus, Fontana: "Nuovo ospedale in Fiera a Milano punto di riferimento per intero Paese" "Il nuovo ospedale in Fiera a Milano sarà punto di riferimento per intero Paese" Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione dell'ospedale temporaneo costruito in Fiera di Milano. Fonte: Lombardia ...