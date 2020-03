Harry e Meghan, il principe Carlo paga per la loro sicurezza in Usa: 2 milioni di spese dopo il no di Trump

Harry e Meghan si trovano in California. Hanno lasciato il Canada e si sono momentaneamente trasferiti in Usa in questo momento di emergenza del Coronavirus.

C'è però un problema: il presidente Usa Donald Trump non pagherà per la sicurezza dei duchi di Sussex negli States. Lo ha detto pubblicamente premettendo l'ammirazione per la Regina Elisabetta e la Gran Bretagna. A pagare allora la sicurezza della coppia che si è trasferita a Los Angeles, a quanto si apprende dai tabloid britannici, sarà il principe Carlo. Colpito dal Coronavirus, il principe del Galles è guarito ieri, lunedì 30 marzo e secondo stime riportate dal Sun che cita fonti del Daily mail, il suo contributo privato sarà di due milioni di sterline a favore del secondogenito e la moglie. I Sussex, per la cronaca, hanno appena divorziato dalla Royal family.