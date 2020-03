L'oroscopo del Corriere di martedì 31 marzo: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli, Bilancia e Acquario: l'oroscopo di martedì 31 marzo 2020.

GEMELLI

In questa giornata non sentirete il peso di qualche questione economica irrisolta. Riuscirete così a godervi la serata in modo spensierato.

BILANCIA

Vi manca l’ultimo passettino per raggiungere un traguardo. Ancora uno sforzo, poi sarà tempo di festeggiare ed essere orgogliosi.

ACQUARIO

Se resterete sempre ignari di tutto quello che vi accade intorno e dei sentimenti delle persone che vi circondano, sarete infelici.

