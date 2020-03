Coronavirus, Ungheria: Orban si prende pieni poteri. L'opposizione: "Democrazia in quarantena"

Il Parlamento ungherese ha attribuito pieni poteri al primo ministro Viktor Orban, in relazione alla pandemia di Covid-19. Orban ha chiesto l'estensione dello stato di emergenza, perché il suo governo nazionalista potesse approvare decreti per affrontare la pandemia. Il leader del partito Jobbik all'opposizione in Ungheria ha detto che "con questa decisione la democrazia ungherese è stata messa in quarantena". Critiche alla decisione di Orban sono arrivate da molte parti: oltre all'opposizione, si sono espresse contro le organizzazioni per i diritti umani e il Consiglio d'Europa. In Italia tra i primi a commentare è stato Matteo Renzi: "Sogno da anni gli Stati Uniti d'Europa. Ma proprio per questo ho il diritto, e il dovere, di dire che dopo quello che ha fatto Orban oggi l'Unione Europea DEVE battere un colpo e fargli cambiare idea. O, più semplicemente, cacciare l'Ungheria dall'Unione", ha scritto su Twitter il leader di Italia viva.