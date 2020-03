Coronavirus, studio su quando si arriverà a zero contagi in Italia. Ecco la data prevista regione per regione

Coronavirus, l’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), Istituto di ricerca fondato dalla Banca d'Italia, ha avviato uno studio per formulare le prime proiezioni attendibili sulla data alla quale l’Italia arriverà alla quota zero nei nuovi contagi registrati. Sulla base dei primi dati registrati si dovrebbe arrivare a quel momento fra la prima e la seconda settimana di maggio. La data prevista cambia di regione in regione. Alcune, come Veneto e Piemonte, possono raggiungere l'obiettivo già nella prima metà di aprile mentre altre, come la Toscana, dovranno aspettare il 16 maggio. Ovviamente seguendo scrupolosamente quelle che sono le indicazioni contenute nel Decreto anti-virus. La base statistica è costituita dai dati che vengono forniti ogni giorno dalla Protezione civile. Le proiezioni, quindi, possono essere modificate. Le regioni che mancano (Marche, Molise e Sardegna) sono quelle prive di dati sufficienti per stimare in modo affidabile un modello.

Regione per regione:

Abruzzo 11 aprile, Basilicata 7 aprile, Calabria, 17 aprile, Campania 20 aprile, Emilia Romagna 28 aprile, Friuli Venezia Giulia 10 aprile, Lazio 16 aprile, Liguria 7 aprile, Lombardia 22 aprile, Piemonte 15 aprile, Puglia 9 aprile, Sicilia 14 aprile, Toscana 5 maggio, Trentino Alto Adige 6 aprile, Umbria 7 aprile, Valle D'Aosta 8 aprile, Veneto 14 aprile.