Oroscopo del Corriere di lunedì 30 marzo 2020: Bilancia, Gemelli, Acquario

L'oroscopo del Corriere di lunedì 30 marzo 2020 per i segni Gemelli, Bilancia, Acquario

GEMELLI

Potreste avere l'impressione che ultimamente i soldi escano dal vostro conto in banca troppo velocemente e questo vi preoccupa.

BILANCIA

Oggi potreste sperimentare, per quanto brevemente, quel tipo di amore spirituale più intenso e raffinato. Forse per un amico...



ACQUARIO

Hai molte cose per la testa al momento e altri potrebbero interpretare male il tuo comportamento tranquillo considerandoti distaccato.

