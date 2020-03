Oroscopo del Corriere di lunedì 30 marzo 2020: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo del Corriere di lunedì 30 marzo 2020 per i segni Toro, Vergine, Capricorno. Cosa dicono le stelle

TORO

Forse otterrete un bonus sostanziale per il lavoro ben svolto o forse siete in lista per un aumento. In ogni caso, belle notizie sul lato professionale.

VERGINE

Oggi potreste ritrovarvi ad essere molto impegnati a risolvere un problema con una persona a voi cara. Una volta liberi avrete voglia di svago.

CAPRICORNO

Il lavoro può sembrare una seccatura più del solito, perché oggi i tuoi pensieri sono rivolti alla casa, alla famiglia, gli amici e al partner.

L'oroscopo di lunedì 30 marzo: Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo di lunedì 30 marzo: Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo di lunedì 30 marzo: Bilancia, Gemelli, Acquario