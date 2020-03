Diletta Leotta, pulizie in lingerie. La foto sexy : lo scatto che scatena i fan su Instagram

Diletta Leotta, sono social (e sexy), anche le pulizie di casa. In uno scatto pubblicato poco fa, la conduttrice di Dazn si occupa della sua abitazione e passa il mocio sul parquet di casa in lingerie. Diletta si presenta ai suoi follower di Instagram, in intimo.Si tratta di una foto da migliaia di like e che ha scatenato i commenti dei fan. Diletta condivide quotidianamente sul social scatti di vita professionale, ma anche privata. Come in questo. Apprezzatissimi.

Visualizza questo post su Instagram Pulizie di primavera Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaleotta) in data: 29 Mar 2020 alle ore 2:08 PDT