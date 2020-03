Coronavirus, imprese, ditte individuali e professionisti: moratoria fino al 30 settembre per mutui e prestiti

Moratoria fino al 30 settembre per prestiti e mutui per micro imprese, piccole medie imprese, professionisti e ditte individuali. E' quanto deciso al termine di un incontro tra i membri della task force congiunta tra ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (Mcc): "E' stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l'operatività del Fondo di garanzia per le pmi, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l'ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l'ottenimento della garanzia". Questo è quanto dichiarato al termine della riunione che ha avuto come obiettivo quello di velocizzare l'applicazione del nuovo decreto del Governo. Il nodo centrale, mentre siamo ancora in emergenza coronavirus, è dare comunque ossigeno al tessuto produttivo italiano mentre tutto o quasi è fermo per contenere il contagio da Covid-19. La mancanza di liquidità resta il problema immediato più grave ma ci sarà poi da mettere mano alla ricostruzione del tessuto economico che ne uscirà a pezzi.